Polizia Stradale Quaranta nuovo dirigente del Coa di Sala Consilina

Tempo di lettura: 2 minuti Cambio al vertice del Cento Operativo Autostradale della Polizia Stradale di Sala Consilina che da qualche giorno vede al comando il dirigente Antonio Quaranta. Cinquantasette anni, originario di Eboli, con una laurea in scienze politiche dell'amministrazione conseguita presso l'UniversitĂ Federico II di Napoli, Quaranta vanta un curriculum di oltre trent'anni in Polizia di Stato e ai vertici della Polizia Stradale. Volto noto e stimato della Polizia Stradale, autore di numerose indagini e arresti di esponenti della criminalitĂ , Quaranta ha avuto un trascorso che lo ha visto prima lavorare in Polizia di Stato e dal 1993 prestare servizio nella Polizia Stradale di Potenza, successivamente ha ricoperto l'incarico di ispettore presso il compartimento Polizia Stradale di Napoli e poi, dal 2010 al 2023 ha ricoperto l'incarico di comandante a capo della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli.

