Ogni mese in Italia a migliaia di persone alla ricerca di una offerta migliore viene cambiato fornitore a loro insaputa. A forzare il cambio alcuni punti vendita che guadagnano una commissione facendo uscire il cliente per farlo rientrare come “nuovo cliente”. Il cliente, però, si ritrova con una bolletta insoluta.. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Contratti luce: con un trucco alcuni negozi incassano le commissioni e anziani si trovano debitori senza saperlo