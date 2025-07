Mondiale per club | cosa non è andato e cosa si salva

La lunghissima stagione calcistica 2024-25 si è finalmente chiusa domenica sera con la finalissima del nuovo formato del mondiale per club, fortissimamente voluto da Gianni Infantino per provare a fare concorrenza alla Champions League. Dopo tre settimane di alti e bassi, la finale giocata al MetLife Stadium di East Rutherford ha offerto un risultato sul quale nessuno avrebbe scommesso un centesimo: la disfatta degli “ingiocabili” del Paris Saint-Germain ed il trionfo del Chelsea di Enzo Maresca, tecnico che in Italia viene spesso ignorato. Ora che il torneo è finalmente finito, possiamo fare un bilancio per considerare cosa abbia funzionato in questa competizione e cosa, invece, dovrebbe essere pesantemente rivisto prima della prossima edizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mondiale per club: cosa non è andato (e cosa si salva)

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell’ex Napoli accostato ai bianconeri.

Mondiale per Club, adesso è ufficiale! Arriva l’esclusione di quella squadra: parteciperà un altro club che verrà scelto con uno spareggio. Cosa succede adesso - di Redazione JuventusNews24 Mondiale per Club, adesso è ufficiale! Arriva l’esclusione di quella squadra: tutti i dettagli sulla nuova partecipante.

Esplosioni, ferite, memoria: cosa resta degli ordigni bellici della Seconda guerra mondiale a Milano - Per tutta la vita Tito Samorè si ricordò un lampo. Disse di essersi messo una mano davanti agli occhi per proteggersi, prima di sentire l’esplosione.

Mondiale per Club, le pagelle: cosa ha funzionato e cosa no - In archivio la prima edizione della competizione inventata dalla Fifa, Soldi, caldo, Trump, stadi, tv, arbitri, polemiche e campi: cosa è andato bene e cosa no negli Stati Uniti In archivio la prima e ... Segnala panorama.it

Luis Enrique, manata a Joao Pedro dopo la finale del Mondiale per club: cosa è successo - Il tecnico del Psg perde la testa dopo il ko contro il Chelsea. Si legge su repubblica.it