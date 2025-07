quarto presenta i risultati del monitoraggio sismico predittivo con netcom e unisa

QUARTO (NAPOLI), 14 LUG – A un anno dall’avvio della sperimentazione delle “Nuove tecnologie per il monitoraggio sismico predittivo”, il Comune di Quarto presenta i primi risultati del progetto “Per un Comune 4.0” in una conferenza stampa in programma mercoledì 16 luglio, alle ore 13:00, presso gli uffici del Sindaco. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Comune, la societĂ di ingegneria NetCom Group e l’UniversitĂ di Salerno, punta a rilevare in tempo reale lo stato di salute e le minime oscillazioni degli edifici scolastici, anche in seguito a scosse sismiche e sciami bradisismici. Una sperimentazione a costo zero per l’amministrazione, attiva dal maggio 2024, che ha visto l’installazione di dispositivi hi-tech in alcuni plessi scolastici selezionati in base ad anno di costruzione, materiali e localizzazione. 🔗 Leggi su Primacampania.it

