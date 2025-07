Via Carrozzino tracciati gli stalli moto | l' ex assessore rivendica l’intervento

Sono partiti in questi giorni i lavori per la tracciatura di trenta stalli moto in via Carrozzino, a Borgo Incrociati. Un intervento che secondo Sonia Paglialunga, oggi capogruppo della Lega nel Municipio e fino a poco tempo fa assessore alla viabilità , arriva grazie al lavoro avviato durante il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: carrozzino - stalli - moto - assessore

