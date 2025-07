Ordinanza antismog la Lega chiede più deroghe e sostegni a chi cambia veicolo

Più sostegni a chi cambia veicolo, maggiori deroghe per le categorie lavorative e per i servizi essenziali: sono questi i punti centrali della mozione presentata dalla capogruppo della Lega a Tursi, Paola Bordilli, insieme al consigliere Alessio Bevilacqua, per chiedere modifiche all'ordinanza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

