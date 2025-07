Cina | coro di ragazzi USA stupisce pubblico locale

Il coro statunitense One Voice Children’s Choir ieri ha eseguito “What a Wonderful World” nel parco di Beihai a Pechino. Il coro e’ molto popolare in Cina, soprattutto dopo che in precedenza, quest’anno, e’ diventato virale un video in cui cantavano la canzone cinese “As Wished” nel parco del Tempio del cielo di Pechino. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma636124463612442025-07-14cina-coro-di-ragazzi-usa-stupisce-pubblico-locale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

