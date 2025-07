Spiagge a misura di bambino | Terracina riceve la Bandiera Verde

Anche per quest'anno la cittĂ di Terracina ottiene il prestigioso riconoscimento che viene conferito dai pediatri italiani alle localitĂ di mare considerate piĂą adatte ai bambini: la Bandiera Verde. Sul litorale pontino sventolano nel 2025 otto Bandiere Verdi, annunciate lo scorso maggio (Formia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Val di Scalve, la Via Decia è bandiera verde di Legambiente 2025 - Val di Scalve. La Via Decia, il cammino dei boschi di ferro, inaugurata il 22 aprile 2023 dalla Sottosezione CAI Valle di Scalve, ha ricevuto sabato 3 maggio nella splendida cornice del Lago d’Orta la Bandiera Verde di Legambiente, all’interno del Summit nazionale “Comunità in transizione – Dai frammenti alla visione”.

Montagna, la Liguria conserva una bandiera verde - Dalle Alpi arrivano storie sempre piĂą attente alla sostenibilitĂ e che guardano al futuro di questi luoghi.

Sicurezza, pulizia e servizi per bambini: anche a Ostuni la "Bandiera verde 2025" - OSTUNI - Anche per il 2025 le spiagge di Ostuni si confermano tra le migliori d’Italia per l’accoglienza dei più piccoli, ottenendo la "Bandiera verde" dei pediatri, un riconoscimento attribuito dalle società scientifiche pediatriche in base a criteri di sicurezza, pulizia, servizi e fruibilità .

Spiagge a misura di bambino, nuova Bandiera Verde a Terracina - Anche quest’anno la città di Terracina ha ricevuto la Bandiera Verde, il prestigioso riconoscimento che viene conferito dai pediatri italiani alle ... Riporta h24notizie.com

Spiagge a misura di bambino: Terracina riceve la Bandiera Verde - La consegna ufficiale del vessillo conferito dai pediatri italiani nella mani del sindaco Giannetti e dell'assessora al Turismo Alessandra Feudi ... Secondo latinatoday.it