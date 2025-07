Decine di spaccate e furti | condannata la banda dei rom che partiva dai campi nomadi milanesi e razziava le aziende

Monza, 14 Luglio 2025 – Hanno commesso decine di furti con spaccata in tutta la Lombardia ai danni di aziende di vario genere per poi rivendere la refurtiva. La gup del Tribunale di Monza Francesca Bianchetti ha deciso 7 condanne a pene fino a 6 anni e 8 mesi di reclusione con il rito abbreviato e 2 rinvii a giudizio per la banda di rom, soprattutto originari dell'Est Europa e residenti in campi nomadi milanesi, imputati a vario titolo delle accuse di associazione per delinquere e furto aggravato. La sentenza ha accolto le richieste di condanna presentate dalla pm della Procura di Monza Sara Mantovani, che aveva chiesto pene a partire dai 2 anni di reclusione fino alla più pesante di quasi 7 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Decine di spaccate e furti: condannata la banda dei rom che partiva dai campi nomadi milanesi e razziava le aziende

