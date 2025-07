Assegnazione provvisoria Istanze Online in tilt CNDDU | ‘Docenti a rischio’

Il sistema ministeriale Istanze Online presenta gravi disfunzioni, bloccando le domande di assegnazione provvisoria per i docenti di ruolo. Con la scadenza del 25 luglio imminente, cresce la preoccupazione per la tutela dei diritti del personale scolastico. Il comunicato stampa CNDDU. Il blocco del sistema Polis Numerosi docenti segnalano l’impossibilità di accedere alla procedura per . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

