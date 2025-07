  La perseveranza come leva imprenditoriale | la visione dell' imprenditore Francesco Galardo

"In un'epoca dominata dalla volatilità e dalla rincorsa ai risultati immediati, riscoprire il valore della perseveranza significa recuperare il vero fondamento di ogni successo duraturo. È con questa consapevolezza che ho deciso di scrivere "La Forza della Perseveranza", un manuale pratico e motivazionale pensato per imprenditori, manager e giovani in cerca di un orientamento concreto": parla Francesco Galardo, imprenditore. Di lui, ultimamante, ha parlato anche la rivista Fortune Italia. Non è un libro teorico, né un'autobiografia celebrativa: è il racconto di ciò che Galardo ha vissuto sul campo, accompagnato da strategie reali, modelli applicabili e una visione d'impresa fondata sull'innovazione, l'equilibrio umano e la resilienza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

