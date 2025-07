Celebrazione del centenario Predappio si prepara all' impresa | i cittadini costruiranno una opera d' arte monumentale

La città di Predappio si prepara a vivere una delle settimane più intense dell'anno in cui ricorre il centenario della sua fondazione. Tra le iniziative messe in campo dall'Amministrazione comunale per celebrare questo importante anniversario, figura la proposta sorprendente e coinvolgente di.

Centenario di Predappio, c'è la medaglia ricordo: è in bronzo e porta la firma della scultrice Loredana Pancotto - In occasione del centenario della fondazione di Predappio, avvenuta il 30 agosto 1925, l'Amministrazione Comunale ha organizzato una serie di eventi commemorativi fra cui spicca la mostra allestita alla Casa Natale Mussolini, dal titolo “Predappio 100 - gli anni della fondazione: 1925-1929”.

