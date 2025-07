Abitare il Benessere | Webinar Gratuito su Casa e Psicologia

Mercoledì 16 luglio 2025, ore 19:30 – Evento online aperto a tutti su Zoom. Un’occasione imperdibile per chi desidera approfondire il legame tra interior design, benessere psicofisico e crescita personale. Mercoledì 16 luglio alle ore 19:30 si terrĂ un webinar gratuito dedicato alla presentazione in anteprima del libro “Take care of Your Home & Take care of Yourself – La cura della casa come strumento per la cura di sé”, scritto da Virginie Simonet, interior designer e specialista in Feng Shui, e Maria Francesca Basile, psicologa con approccio bio-psico-sociale. L’incontro è gratuito e aperto a tutti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

