Utilizzazioni 2025 | i docenti perdenti posto possono chiedere il rientro con precedenza

I docenti trasferiti d’ufficio per soprannumero possono chiedere l’utilizzazione per rientrare nella scuola di ex titolaritĂ e nel comune precedente. La richiesta è ammessa tra il 14 e il 25 luglio 2025 e prevede l’esercizio di una precedenza specifica nel rispetto di quanto stabilito dal CCNI utilizzazioni 20252028 Utilizzazioni: rientro nella scuola di ex titolaritĂ . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

