Croce Verde Sestri Ponente grido d' allarme | Libero per strada poche ore dopo aver aggredito i nostri militi

"Il 19 novembre 2024 una coppia aggrediva dei soccorritori della Croce Verde Genovese in servizio, il 15 marzo 2025 venivano aggrediti dei soccorritori della Croce Bianca Genovese, il 16 di maggio è stata la volta del personale di un'ambulanza della Croce Verde di Quinto. L'11 di luglio una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: croce - verde - sestri - ponente

Al servizio dei fedeli. Croce Verde ai funerali con i suoi volontari - LUCCA Tra i tantissimi volontari che in questi giorni hanno affollato Roma per supportare la gestione dei pellegrini giunti da ogni angolo del mondo per rendere omaggio a Papa Francesco, c’erano anche due squadre della Croce Verde di Lucca.

Croce Verde Padova, un milione e 600mila chilometri coperti nel 2024 - L'assemblea dei soci di Croce Verde Padova ha approvato con una larga maggioranza il bilancio consuntivo che registra un utile di 276.

La Croce Verde rafforza la propria presenza nel territorio della Saccisica - Croce Verde Padova si impegna costantemente a garantire servizi di emergenza e trasporto sanitario di alta qualitĂ nel territorio di Padova e provincia.

E’ un lutto importante, quello che oggi colpisce l’Antifascismo Sestrese. Ci ha lasciato Daniele Alloisio, il partigiano “Alfredo”. Di lui ricordiamo alcuni episodi della Resistenza Sestrese, quando come milite della Croce Verde contribuì alla fuga di un esponente Vai su Facebook

Croce Verde Sestri Ponente, grido d'allarme: Libero per strada poche ore dopo aver aggredito i nostri militi; “Aggredisce i militi, libero per strada poche ore dopo”, l’appello della Croce Verde di Sestri; L’aggressione ai militi della Croce Verde di Sestri - Il video.

Aggredisce due militi e mostra le parti intime, l'appello: "Non è possibile che sia già in strada" - È quello pubblicato dalla Croce Verde Genova Sestri Ponente che denuncia come prosegua il fenomeno delle aggressioni ai soccorritori e al personale sanitario. Scrive primocanale.it

“Aggredisce i militi, libero per strada poche ore dopo”, l’appello della Croce Verde di Sestri - Insieme ai nostri 643 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni sul dispositivo dell'utente, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento dei dati personali. Lo riporta liguria24.it