di Vincenzo Calafiore 15 Luglio 2025 in Udine “ .è il caso di dire: io mi ricordo! Ora, in questo tempo sbandato, ove tutto pare sia permesso e dovuto. C’è un male nascosto, invisibile, che lentamente ci sta uccidendo, ha tanti nomi: da libertà a felicità, libero arbitrio. In realtà non è niente di tutto questo è una malattia subdola, una cancrena che distrugge. avvelena lentamente“ Vincenzo Calafiore L’eccessiva e grave crescita dei più diversi fenomeni di violenza è il frutto di una malattia “ morale “ che ormai è diventata una cancrena, colpisce sempre di più, sempre di più violenta, volgare e decadente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - La Malattia morale che ci annienta