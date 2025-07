Quando sbaglio sono il primo a dirlo Sinner poteva solo fare una cosa e ci è riuscito | Roddick sconvolto dalla finale di Wimbledon

“Sinner ha giocato un match tatticamente incredibile, colpiva lungolinea quando ne aveva l’opportunitĂ , dominava dal centro del campo”. Ha esordito così Andy Roddick, ex tennista statunitense, nel suo podcast “Served with Andy Roddick “. Gli elogi a Sinner arrivano infatti da ogni parte del mondo dopo la vittoria a Wimbledon contro Carlos Alcaraz ( le prime pagine dei quotidiani internazionali ). Una vittoria inaspettata e sorprendente se si pensa al pre partita, dove tutti – comprensibilmente – consideravano Sinner sfavorito per la finale su erba a vantaggio dello spagnolo. Un capolavoro sicuramente mentale, con Sinner che ha tratto energia positiva dalle ultime sconfitte contro Alcaraz, ma anche tattico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Quando sbaglio sono il primo a dirlo. Sinner poteva solo fare una cosa e ci è riuscito”: Roddick sconvolto dalla finale di Wimbledon

