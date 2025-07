Sfruttamento della prostituzione un’imputata ritorna in libertà

LECCE – Un’altra scarcerazione è stata disposta nel processo in corso scaturito dall’inchiesta su un’associazione dedita allo sfruttamento della prostituzione tra Bulgaria e Italia. Nei giorni scorsi la Corte d’Assise di Lecce, presieduta dal giudice Pietro Baffa, ha accolto la richiesta di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: sfruttamento - prostituzione - imputata - ritorna

Treviso e Venezia, sesso in locali senza insegne: arrestate 3 donne per sfruttamento della prostituzione - Tre cittadine cinesi arrestate per sfruttamento della prostituzione tra Treviso e Venezia. Gestivano locali anonimi per attivitĂ illecite.

Piazze di spaccio, tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione: 30 arresti a Sassari - La Polizia di Stato di Sassari ha arrestato 30 nigeriani con l'accusa di far parte di un'associazione mafiosa: il gruppo si occupava di spaccio di sostanze stupefacenti, tratta di esseri umani, sfruttamento della prostituzione e controllo del territorio sardo.

Sfruttamento della prostituzione e spaccio, maitresse e trans si accusano tra di loro: entrambe sotto processo - Il sito di annunci avrebbe fornito la facciata dietro la quale si sarebbe nascosto un giro di sfruttamento della prostituzione, di donne, uomini e trans, in appartamenti, affittati in nero, a Ellera di Corciano.

Sfruttamento della prostituzione, un’imputata ritorna in libertà ; Un finanziere lucano nell'inchiesta sulla Gintoneria di Milano. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti: escort gratis in cambio di favori al titolare.

Sfruttamento della prostituzione, un’imputata ritorna in libertà - Cessate le esigenze cautelari per una 29enne finita nel blitz eseguito dalla squadra mobile nel marzo del 2024 ... Riporta lecceprima.it

Operazione antiprostituzione, imputato lascia il carcere a 1 anno e 4 mesi dal suo arresto - Ha ottenuto i domiciliari Lichko Samuilov, il 25enne di nazionalità bulgara coinvolto nell’inchiesta su una presunta associazione dedita allo ... Scrive corrieresalentino.it