La linea di Donald Trump non cambia. Per il presidente Usa la guerra dei dazi è giusta e inevitabile e lo ribadisce con un messaggio su Truth, nel quale sostiene che tutto il mondo si è approfittato del suo Paese a lungo. “Gli Stati Uniti d’America sono stati derubati nel commercio (e nell’esercito), da amici e nemici, allo stesso modo, per decenni”, scrive. Per Trump quel che è successo finora è “costato migliaia di dollari e la situazione non è più sostenibile”. Per questo, a suo avviso, “i Paesi dovrebbero fermarsi e dire: ‘Grazie per i tanti anni di libertà, ma sappiamo che ora voi dovete fare ciò che è giusto per l’America’”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Dazi, Trump torna all’attacco. Per l’Ue tariffe sul 70% delle esportazioni: ecco quanto valgono

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Trump alza i dazi, l’Europa sotto attacco: automotive e agroalimentare i settori più colpiti; Trump colpisce il Brasile: dazio del 50% e nuove tensioni politiche; Dazi Trump, media: Usa e Ue fiduciose su accordo prima del 9 luglio.

Dazi, Trump torna all’attacco. Per l’Ue tariffe sul 70% delle esportazioni: ecco quanto valgono - Sui dazi Trump torna all'attacco, mentre l'Ue prova a calcolare l'impatto delle tariffe statunitense sulle esportazioni. Come scrive lanotiziagiornale.it

Occhi sui mercati dopo i dazi di Trump: si teme un lunedì nero. Il Bitcoin vola - I nuovi dazi Usa saranno il primo banco di prova per i mercati finanziari all'apertura di oggi. Si legge su lastampa.it