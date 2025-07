bimbo ritrovato a ventimiglia indagato per omissione di soccorso il testimone

Pierluigi Dellano, l’uomo che aveva riferito di aver incontrato Allan, il bambino di 5 anni scomparso nei pressi di un campeggio a Latte, frazione di Ventimiglia, è ora indagato per omissione di soccorso. Il piccolo si era perso poche ore dopo l’arrivo con la famiglia nella struttura ricettiva e solo il 13 luglio è stato ritrovato in buone condizioni da tre volontari della Protezione civile, a circa tre chilometri dal punto in cui era stato visto per l’ultima volta. Dellano, in un primo momento, era stato ascoltato come persona informata dei fatti e si ipotizzava l ’abbandono di minore. Ma dopo la relazione trasmessa dalle forze dell’ordine, la procura ha deciso di cambiare l’accusa, ritenendo l’uomo responsabile di non aver prestato adeguato aiuto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

