Fuori la biografia Rinnegato – Vita e canzonette di Edoardo Bennato

Roma, 14 lug. (askanews) – “Rinnegato – Vita e canzonette di Edoardo Bennato” è il titolo della piĂą recente e aggiornata biografia su Edoardo Bennato firmata da Francesco Donadio. Il volume è in uscita mercoledì 16 luglio per Il Castello collana Chinaski in tutte le librerie e digital store. Una storia lunga e complessa, quella di Edoardo Bennato. Una carriera ricostruita con dovizia di particolari, dall’infanzia fino ai giorni nostri. Le vicissitudini che hanno coinvolto l’uomo, il fratello, l’artista, dai primi passi nella musica, fino al successo di massa, passando per momenti di difficoltĂ , con cadute e risalite. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

