Bambina con due mamme la Corte d' appello dichiara legittimo l' atto di nascita L' avvocato | Ora è al sicuro

PADOVA - Altro round giudiziario favorevole alle iscrizioni all'anagrafe dei bimbi figli di due mamme (biologica e intenzionale). La Corte di appello di Venezia, dichiarando legittimi questi atti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Bambina con due mamme, la Corte d'appello dichiara legittimo l'atto di nascita. L'avvocato: «Ora è al sicuro»

La Corte costituzionale: «Sì al riconoscimento alla nascita di entrambe le mamme per i figli delle coppie lesbiche» - La Consulta ha dato ragione alle coppie di donne che hanno avuto figli in Italia con la fecondazione fatta all'estero.

Coppie omogenitoriali, Corte costituzionale: «Sì al riconoscimento dei figli alla nascita per entrambe le mamme» - La Corte Costituzionale ha di fatto legalizzato il riconoscimento alla nascita dei figli delle coppie lesbiche.

Figli di due mamme, la battaglia è vinta. La Corte Costituzionale: «Sì al riconoscimento del bambino da parte della madre intenzionale» - PADOVA - «È incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita legittimamente.

