Cambia il cantiere per garantire la viabilità su via San Marco

Grazie ad una riorganizzazione dell’impresa e all’aggiunta di alcune squadre per il lavoro in cantiere, è stata modificata leggermente la cantierizzazione della fase 2, permettendo così di iniziare in anticipo il lavoro nel tratto tra via delle Ceramiche e Piazza Barbato. L’assessore alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

