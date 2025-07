Lo chef stellato Oliver Glowig | La nostalgia è ispirazione

La nostalgia è ispirazione, è cercare nei ricordi per trovare nuove motivazioni: parola dello chef stellato Oliver Glowig. Conto alla rovescia per Cucinapoli della Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo che si terrĂ al Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, il 20 luglio alle ore 19.00. Di Emilia Filocamo La voce di Oliver Glowig, Chef stellato del Ristorante Tre Olivi di Paestum,  è pacata, tranquilla. Bisogna tener conto subito di questo dettaglio. Di questa voluta lentezza che rasserena e permette di scandire bene ogni parola, ogni pausa che le separa. Il suo accento, che tradisce una inevitabile e piacevole inflessione straniera, accompagna la nostra breve chiacchierata in modo diretto e chiaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

“La nostalgia è il mio ingrediente segreto”: Oliver Glowig si racconta in attesa dell’evento Cucinapoli a Ravello - Di Emilia Filocamo La voce di Oliver Glowig, Chef stellato del Ristorante Tre Olivi di Paestum, è pacata, tranquilla. Da ilvescovado.it

Cambio di chef stellati a Paestum: dopo Solofra ai «Tre Olivi» arriva ... - In questo nuovo corso si inserirà lo chef Oliver Glowig, già pluristellato di origini tedesche e dal cuore italiano, che entrerà a capo della cucina del Ristorante Tre Olivi e del Savoy Hotel ... ilmattino.it scrive