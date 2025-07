Roma Wesley resta l’obiettivo per la fascia | il terzino vuole solo i giallorossi

La Roma insiste per Wesley. Il terzino destro del Flamengo, classe 2003, è da tempo in cima alla lista dei desideri per rinforzare la corsia destra della squadra di Gian Piero Gasperini, e nelle ultime ore la trattativa ha registrato nuovi segnali di apertura. Secondo quanto riportato dal giornalista Francesco Guerrieri di calciomercato.com, il calciatore brasiliano considera la Roma la sua prima scelta e avrebbe già rifiutato ogni altro approccio, segnale forte che potrebbe incidere nei prossimi sviluppi della trattativa. La #Roma è la prima scelta di #Wesley e Richard #Rios • Entrambi i giocatori hanno respinto ogni approccio da club stranieri • Flamengo e Palmeiras non scendono sotto la richiesta di 30M • Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra club #calciomercato pic. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Wesley resta l’obiettivo per la fascia: il terzino vuole solo i giallorossi

In questa notizia si parla di: roma - wesley - terzino - resta

Calciomercato Roma, Wesley convocato per la sfida tra Flamengo e San Paolo - La Roma è pronta a piazzare il primo colpo di mercato estivo. Dopo settimane di trattative e contatti serrati, il club giallorosso è vicino alla chiusura per Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo.

Wesley escluso dalla foto del Flamengo: nuovo indizio verso la Roma? - Manca sempre meno alla sfida tra Flamengo e San Paolo, valida per la tredicesima giornata del Brasileirão, ma a rubare la scena non è solo l’attesa per il big match.

Calciomercato Roma, Wesley aspetta il via libera: distanza minima con il Flamengo - A Trigoria la parola d’ordine è una sola: fiducia. Nonostante l’attesa, i silenzi e le trattative ancora in corso, la Roma crede fortemente nei suoi obiettivi di mercato.

La Roma resta interessata al terzino del #Flamengo classe 2003 #Wesley, che Gasperini avrebbe voluto già all’Atalanta. La valutazione del club brasiliano supera i 20M Vai su X

Roma, c’è Wesley. Ferguson a un passo, si complica Rios LA REPUBBLICA La Roma continua a lavorare sul mercato e nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti per Wesley. Il club giallorosso ha già raggiunto un accordo con il terzino brasiliano del Fla Vai su Facebook

Roma, obiettivo fascia destra: Wesley resta la prima scelta, spunta anche Vinicius Tobias; Roma all'assalto per Wesley: pronta un'offerta superiore a 25 milioni; Roma, possibile tentativo per Wesley: la situazione.

Wesley vuole solo la Roma: attesi nuovi contatti col Flamengo per chiudere - Nelle prossime ore sono previsti contatti diretti tra le parti, con l’obiettivo di trovare una formula, magari con bonus e percentuale su futura rivendita, che possa sbloccare l’affare ... Segnala msn.com

Wesley Juventus: il terzino vuole solo la Roma, cosa manca per la fumata bianca nell’operazione con il Flamengo. Retroscena - Wesley Juventus: il terzino ha in mente solo la Roma, cosa serve per chiudere l’operazione con il Flamengo. Si legge su juventusnews24.com