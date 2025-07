Uccise lo zio perché aveva parcheggiato male l'auto | Alessandro Dell'Uomo condannato a 16 anni

Alessandro Dell'Uomo è stato condannato a sedici anni di carcere per aver ucciso lo zio, Silvio Scaccia, e ferito gravemente il cugino. Da tempo nella famiglia c'erano liti continue. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: uomo - alessandro - condannato - anni

Omicidio Silvio Scaccia, condannato a 13 anni il nipote Alessandro Dell'Uomo: sparò 9 colpi allo zio per un'auto parcheggiata male

Vendetta in pieno giorno a #RoccadiPapa, in provincia di #Roma. Un 62enne ha ucciso l’uomo condannato per la morte del figlio, massacrato di botte cinque anni fa. #Tg1 Leonardo Zellino Vai su Facebook

Omicidio Silvio Scaccia, condannato a 13 anni il nipote Alessandro Dell'Uomo: sparò 9 colpi allo zio per un'au; Veroli, sparò allo zio, Alessandro Dell'Uomo condannato a 16 anni per l'omicidio di Silvio Scaccia; Frosinone, uccise lo zio e sparò al cugino: Alessandro Dell'Uomo condannato a 16 anni carcere.

Uccise lo zio perché aveva parcheggiato male l’auto: Alessandro Dell’Uomo condannato a 16 anni - Alessandro Dell'Uomo è stato condannato a sedici anni di carcere per aver ucciso lo zio, Silvio Scaccia, e ferito gravemente il cugino ... Come scrive fanpage.it

Omicidio Silvio Scaccia, condannato a 13 anni il nipote Alessandro Dell’Uomo: sparò 9 colpi allo zio per un'auto parcheggiata male - È stato condannato a 13 anni e 4 mesi di reclusione Alessandro Dell'Uomo, la guardia giurata di 49 anni accusata di aver ucciso lo zio Silvio Scaccia, 85 anni, e di aver tentato ... Si legge su msn.com