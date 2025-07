In fuga da Roma arrestato a Terni | latitante finisce in manette

Un ordine di carcerazione a carico di un tunisino è stato eseguito dagli agenti della polizia di stato. Il ventisettenne condannato per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di droga, era evaso dagli arresti domiciliari nella sua abitazione di Roma, nel quartiere Tor Bella Monaca. Secondo la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: roma - fuga - arrestato - terni

Tre uomini accoltellati al centro d’accoglienza a Roma, uno è grave: caccia all’aggressore in fuga - Tre persone sono state accoltellate questa mattina nel centro di accoglienza straordinaria di via Paolo Savi a Roma.

Borseggiatore in fuga ucciso dal treno della metro in galleria a Roma: accanto al corpo, un cellulare e un portafogli rubati - Il cranio fracassato, una scarpa da una parte, un braccio piegato in modo innaturale. Accanto al corpo, un cellulare e un portafoglio appartenenti a una ragazza.

Roma – Fuga in moto rubata finisce con una caduta: arrestato - L’uomo ha cercato di evitare un controllo dei carabinieri in centro, ma è finito a terra dopo un inseguimento.

Questura di Terni added a new photo. - Questura di Terni Vai su Facebook

Terni, arrestato giovane latitante: era evaso dal quartiere di Tor Bella Monaca; Evade dai domiciliari, arrestato latitante in fuga da mesi; Rintracciato a Terni un evaso da Roma: la Polizia lo riporta in carcere.

Evade dai domiciliari, arrestato latitante in fuga da mesi - Arrestato a Terni un 27enne condannato per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di droga. Da umbria24.it

Terni, in fuga dopo aver rubato alcolici a Superconti centro: 17enne ... - Mani sul collo dell’addetto alla vigilanza del supermercato e spinte e calci contro i carabinieri intervenuti dopo la richiesta d’aiuto lanciata al 112. ilmessaggero.it scrive