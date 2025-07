LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | 17 in fuga Healy sogna la maglia gialla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 16.18 Il vantaggio dei fuggitivi sale a 5?. Aumentano sempre di piĂą le possibilitĂ che arrivi la fuga. 16.16 Terminato il lavoro di Harry Sweeny (EF Education-EasyPost). A disposizione di Ben Healy rimane solamente Alex Baudin. 16.13 In gruppo è tornato in testa Nils Politt con il ritmo che è leggermente diminuito. Il vantaggio dei 17 fuggitivi è di 4? 30? 16.10 60 chilometri all’arrivo! 16.07 Nonostante manchino una decina di chilometri al Col de GuĂ©ry la strada è giĂ in salita con una pendenza del 6% 16.05 Quali saranno le intenzioni della UAE Team Emirates – XRG? La formazione emiratina accetterĂ di lasciare la vittoria di tappa e la maglia gialla oppure proveranno a tenere la fuga sotto controllo per riaprire la corsa nel finale? 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 17 in fuga, Healy sogna la maglia gialla

In questa notizia si parla di: tour - france - diretta - tappa

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Ciclismo, Vingegaard tra Delfinato e Tour de France: "L'obiettivo sarĂ vincere" - Roma, 24 aprile 2025 - Come ogni primavera, lo scenario tra i principali due rivali del ciclismo attuale e in particolare dei Grandi Giri si divide nettamente in due: Tadej Pogacar impegnato nelle Classiche e quasi onnipresente e Jonas Vingegaard che invece si vede con il contagocce, tra scelta oculata delle gare da disputare e guai fisici sopraggiunti in esse a ridurre ulteriormente gli impegni.

Tour de France, la 10^ tappa in diretta live #SkySport Vai su X

Tour de France, Pogacar vince la settima tappa e si riprende la maglia gialla Tutti i dettagli su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/07/tour-de-france-2025-edizione-112-tadej-pogacar-jonas-vingegaard-segui-la-diretta-13b3d4a3-180a-4c0c-b Vai su Facebook

Tour de France: 10° tappa, da Ennezat a Le Mont-Dore Puy de Sancy per 165,3 km. Segui la DIRETTA - Cronaca testuale 10° tappa; Tour de France, la 10^ tappa LIVE: 17 in fuga; LIVE Tour de France: -54 a Le Mont-Dore Puy de Sancy. 17 in fuga con 4'56 di vantaggio. Healy maglia gialla vituale.

Tour de France: 10° tappa, da Ennezat a Le Mont-Dore Puy de Sancy per 165,3 km. Segui la diretta - 25 circaDislivello totale di 4450 metri8 i GPM, tutti di seconda categoria, ... Secondo msn.com

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Ennezat – Le Mont Dore: orari TV, percorso e favoriti - Decima tappa, seconda settimana, primo arrivo in salita: la Ennezat – Le Mont Dore di oggi fa sul serio dando spazio agli scalatori e uomini di classifica ... Segnala fanpage.it