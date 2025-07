Mercato in uscita c’è anche il Bologna su Michael Folorunsho Tmw

Michael Folorunsho è uno di quei giocatori che sicuro lasceranno il Napoli in questa sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista romano – 27 anni compiuti a febbraio e ultimi sei mesi trascorsi in prestito alla Fiorentina – non convince Antonio Conte e rappresenta un’ottima occasione per portare nelle casse azzurre denaro da reinvestire. Secondo Tuttomercatoweb.com, ci sarebbero diversi club sulle sue tracce tra cui anche il Bologna, che proprio nelle ultime ore avrebbe effettuato un sondaggio. Sempre stando al noto portale, De Laurentiis avrebbe fissato ad 8 milioni il prezzo del cartellino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

