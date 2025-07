Napoli Osimhen diserta il ritiro con un certificato medico | pressing Galatasaray

NAPOLI, 14 LUGLIO 2025 – Mentre a Napoli ha fatto scalpore l’avvistamento in cittĂ di Kevin De Bruyne, per la gioia dei tifosi partenopei, a tenere banco in casa azzurra è l’intricata vicenda legata a Victor Osimhen. I colloqui tra il Galatasaray e il ds Giovanni Manna proseguono, ma senza le garanzie economiche richieste, la trattativa non si sblocca. La base dell’accordo, secondo quanto filtra, sarebbe di 40 milioni di euro immediati, con altri 35 milioni dilazionati in due rate, per raggiungere i 75 milioni di euro richiesti, pari alla clausola ormai scaduta. Il calciatore nigeriano ha preso una posizione netta: desidera fortemente il trasferimento in Turchia e lo ha dimostrato anche con i fatti. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Napoli, Osimhen diserta il ritiro con un certificato medico: pressing Galatasaray

Osimhen, Napoli e Galatasaray trattano ancora. E spunta la clausola 'anti-Italia'

