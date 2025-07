Lamine Yamal denunciato i nani come spettacolo della sua festa per i 18 anni El Pais

Finisce nell’occhio del ciclone la festa di compleanno di Lamine Yamal. La 18enne stella del Barcellona ha riunito in una villa segretissima 200 invitati ai quali ha richiesto di consegnare i cellulari. Ma qualcosa è trapelato come la partecipazione di persone con acondroplasia e altre displasie scheletriche con nanismo. L’Adee, l’associazione che ne cura gli interessi ha denunciato l’assunzione di persone affette da nanismo come parte dell’intrattenimento alla festa di compleanno e ha annunciato che adotterà “le opportune azioni legali e sociali per salvaguardare la dignità delle persone con disabilità ”, poiché ritiene che tali atti “violino non solo la legislazione vigente, ma anche i valori etici fondamentali di una società che si propone di essere egualitaria e rispettosa”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lamine Yamal denunciato, i nani come spettacolo della sua festa per i 18 anni (El Pais)

