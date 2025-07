L’altalena del cuore è tornata sul mare di Rimini

Rimini, 14 luglio 2025 – Certe emozioni non conoscono rughe. E certe immagini, come quella di un’altalena che si spinge verso l’infinito con i piedi tra le onde, restano scolpite nella memoria collettiva. È tornata, sulla battigia del Bagno 24 di Rimini, l’ altalena in riva al mare: simbolo gentile e poetico di un’Italia che sa ancora sognare. Un’icona d’altri tempi, che profuma di sabbia, di spensieratezza e di quelle vacanze senza età , dove tutto sembrava possibile. A riportarla sulla scena, ancora una volta, è l’ Associazione Rimini Sparita — custode appassionata della memoria storica cittadina — che dieci anni fa ha avuto l’illuminazione: ridare vita a un simbolo semplice ma potentissimo dell’estate riminese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’altalena del cuore è tornata sul mare di Rimini

