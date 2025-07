LIVE Italia-Serbia 17-16 Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA | il Settebello infrange il tabù rigori ed è già ai quarti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 16.09 La vittoria regala tuttavia un tabellone piĂą duro agli azzurri, che con ogni probabilitĂ se la vedranno con la Grecia ai quarti di finale. Perdendo, invece, avrebbero incrociato l’Australia ai play-off e gli USA ai quarti. Sarebbe stata quasi un’autostrada verso la semifinale. 16.08: Una vittoria meritata quella degli azzurri che vale i quarti! Nonostante un paio di black out la squadra di Campagna ha tenuto per lunghi tratti in mano la partita contro i campioni olimpici mostrando ottime soluzioni offensive ed efficacia in difesa 4-3 GOOOOOOOOOL CANNELLAAAAAAAA FINALMENTEEEEEEE! L’Italia vince ai rigori e andrĂ direttamente ai quarti di finale 3-3 Para Nicosia su Cuk 3-3 La respinta di Dobosanov su Velotto 3-3 Nicosia devia la conclusione di Papensky 3-3 Gol di Di Fulvio 2-3 Gol di Martinovic 2-2 Rete di Ferrero 1-2 Gol di Mandic 1-1 Gol di Iocchi Gratta 0-1 Gol di Rasovic Partita finita e si va ai rigori 0’06” Il gol di Mandic per il pareggio che sembrava impossibile a due minuti dalla fine 0’19” Non chiude Gianazza e dunque ultimo possesso per la Serbia 0’45” Errore di Velotto ma la palla è azzurra 1’15” Il gol di Mandic in superioritĂ numerica dalla destra, 13-12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 17-16, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: il Settebello infrange il tabĂą rigori ed è giĂ ai quarti!

