Ultimo ha scelto la Vela di Calatrava. Per il suo maxi-concerto del 4 luglio 2026, in cui festeggerĂ i 10 anni di carriera e i sette dalla prima esibizione in uno stadio, il 29enne cantautore romano dei record – il piĂą giovane di sempre a registrare 10 sold out all’Olimpico – ha annunciato un evento unico nella sua cittĂ . Si esibirĂ nella nuova struttura di Tor Vergata, area inaugurata a luglio 2025 e pronta a ospitare i pellegrini del Giubileo dei Giovani al via il 28 luglio. Sorge nella periferia Est della cittĂ ed è in grado di ospitare, grazie a un’ampia area verde esterna, centinaia di migliaia di persone: solo per l’Anno Santo ne sono attese circa 650 mila. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Vela di Calatrava a Tor Vergata, dov’è e quante persone ci stanno

Dopo quindici anni di abbandono, la Vela di Calatrava a Tor Vergata è stata ufficialmente riconsegnata alla città di Roma!

