Colleferro Controllo straordinario del territorio in sinergia tra Polizia di Stato e Polizia Provinciale Metropolitana Oltre 140 persone identificate 70 veicoli controllati elevate 12 sanzioni

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nella serata di Venerdì 11 Luglio, si è svolta un’intensa attivitĂ di controllo straordinario del territorio promossa in L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Controllo straordinario del territorio in sinergia tra Polizia di Stato e Polizia Provinciale Metropolitana. Oltre 140 persone identificate, 70 veicoli controllati, elevate 12 sanzioni

In questa notizia si parla di: polizia - colleferro - controllo - straordinario

Colleferro. Il Commissario Capo Antonio Mazza è il nuovo Dirigente del locale Commissariato della Polizia di Stato - Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nella mattinata di oggi, 8 Maggio, abbiamo avuto modo di conoscere personalmente il nuovo Dirigente del Commissariato della L'articolo Colleferro.

Colleferro, Antonio Mazza nuovo dirigente del commissariato di Polizia: "saremo vicini alla gente" - La vicinanza ai cittadini e la presenza sul territorio sono queste le linee guida del nuovo dirigente del commissariato di Polizia di Colleferro il Dott.

Colleferro. Cittadino nigeriano denunciato dalla Polizia di Stato per uso di patente falsa. Sanzioni per violazioni al Codice della Strada per oltre 10mila euro - Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nel corso di un controllo di routine da parte degli agenti del Commissariato di Colleferro, e? stato denunciato L'articolo Colleferro.

Laboratorio di Formazione Polizia Locale Vai su Facebook

Polizia Colleferro: controlli nell’area della Movida; Colleferro. Controlli straordinari della Polizia di Stato. Sanzioni e sequestri tra Valmontone, Labico, Artena e Colleferro; Controlli straordinari a Colleferro e dintorni: identificate 217 persone e sequestrati stupefacenti.

Cervia, servizi straordinari interforze. Sono state controllate 198 persone - Controlli straordinari del territorio, in particolare nel Cervese. Si legge su msn.com

Mala movida: Operazione interforze “Alto Impatto”, controllo straordinario di Cervia, Milano Marittima e Massa Lombarda - Nella sera dell’undici luglio e nella mattinata del dodici luglio la Polizia di Stato ha eseguito due servizi interforze di controllo straordinario del territorio, predisposti a seguito del Comitato P ... Secondo ravennawebtv.it