Modena eletta Capitale italiana del volontariato 2026

Modena è stata eletta Capitale italiana del volontariato 2026, vincendo il bando annuale promosso da CSVnet in partenariato con Forum Nazionale del Terzo Settore, Caritas Italiana, in collaborazione con l’Associazione dei Comuni Italiani - ANCI. Il 2026, proclamato dall'Assemblea Generale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: italiana - modena - eletta - capitale

La Nazionale Italiana di Pallavolo torna a Modena per la AIA Aequilibrium Cup - A distanza di undici anni dalle gare dei Mondiali femminili del 2014, in cui però a Modena non giocò l’Italia, a distanza di ben sette anni dall’ultima gara internazionale maschile giocata dall’Italia al PalaPanini (Italia – USA, Nation League del 24/06/2018), e dopo ben ventotto anni dall’ultima gara femminile giocata dall’Italia a Modena, la Nazionale Campione Olimpica in carica torna nel tempio della pallavolo, e lo fa con un prestigioso appuntamento internazionale, la AIA Aequilibrium Cup, che è il primo appuntamento della nuova stagione delle azzurre di Velasco.

Jazzopen, il celebre festival europeo sceglie Modena: prima ed. italiana - Roma, 24 giu. (askanews) – Dopo trent’anni di successi in Germania, jazzopen, uno dei festival musicali più importanti d’Europa, sceglie Modena per la sua prima attesissima edizione italiana.

Modena sarĂ candidata a diventare Capitale italiana del Volontariato 2026 - Costruire insieme al Centro servizi per il volontariato Terre Estensi e al Forum provinciale del Terzo Settore una progettualitĂ adeguata a candidare Modena a capitale italiana del volontariato nel 2026.

Modena eletta Capitale italiana del volontariato 2026; Emilia Muratori: “Il tentato stupro non è mai accaduto, ma troppi lo hanno strumentalizzato”; Almanacco | Sabato 20 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.

Procida eletta Capitale italiana della cultura 2022 - Tgcom24 - E' stata proclamata da una giuria dopo l'esame dei 10 progetti presentati dalle città che si sono candidate. Si legge su tgcom24.mediaset.it

Procida eletta Capitale italiana della Cultura 2022 ed ... - greenMe - Procida è stata eletta Capitale italiana della Cultura 2022, il prestigioso riconoscimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. greenme.it scrive