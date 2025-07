Donnarumma Inter l’agente nella sede nerazzurra | arriva l’annuncio sul futuro il motivo dell’incontro

Donnarumma Inter, l’annuncio dell’agente Enzo Raiola sul futuro del portiere nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli. Giornata di incontri e riflessioni in casa Inter, dove si è svolta la visita di Enzo Raiola presso la sede nerazzurra di Viale della Liberazione a Milano. Il noto procuratore è stato ricevuto dai dirigenti del club per discutere di alcuni dei suoi assistiti, tra cui spicca il nome di Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint Germain e della Nazionale italiana, reduce dalla pesante sconfitta per 3-0 contro il Chelsea nella finale del Mondiale per Club FIFA. All’uscita dalla sede, Raiola ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai giornalisti presenti, facendo chiarezza sui rumors degli ultimi giorni che volevano Donnarumma vicino ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Donnarumma Inter, l’agente nella sede nerazzurra: arriva l’annuncio sul futuro, il motivo dell’incontro

