Atitech investe sul benessere dei dipendenti | nuova iniziativa in collaborazione con Youhealthy

Atitech, la più grande MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) indipendente nel mercato EMEA (Europa-Medio Oriente-Africa), con quartier generale presso l’Aeroporto di Napoli-Capodichino, lancia una nuova iniziativa volta a favorire il benessere dei propri dipendenti. In collaborazione con Youhealthy, società specializzata nella promozione della salute e del wellness attraverso la realizzazione di piani alimentari su misura e attività fisica, l’azienda guidata da Gianni Lettieri  introduce un programma di consulenze nutrizionali personalizzate, disponibile una volta al mese presso l’infermeria di Capodichino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

