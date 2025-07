Regionali in Campania De Luca | Nessun nome con Conte decide la coalizione

CASERTA, 14 LUGLIO 2025 – “Al momento non si parla di nomi, questo ha detto Conte, ma si parla di cose da fare e di chi è in grado di farle. Poi ci si confronterà nell’ambito di una coalizione su tutti i nomi che sono sul tavolo, sulle esperienze, su chi è in grado di governare”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oggi a Caserta, a margine dell’inaugurazione del nuovo blocco operatorio dell’ospedale cittadino. Interpellato dai giornalisti sull’incontro avuto nei giorni scorsi con Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, De Luca ha sottolineato: “Il problema non è la campagna elettorale, visto anche il lavoro che abbiamo fatto, ma chi governa la Campania, perché ci sono molti che a Roma non hanno capito che cos’è la Regione Campania, che è la trincea più impegnativa e difficile”. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Regionali in Campania, De Luca: “Nessun nome con Conte, decide la coalizione”

