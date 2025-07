Calhanoglu Inter si raffredda la pista Galatasaray | previsto un colloquio in settimana! C’è un rischio che il club non vuole prendersi…

Calhanoglu Inter, si raffredda la trattativa con il Galatasaray: colloquio in settimana! C’è un rischio che il club non vuole avere. Le ultime Il destino di Hakan Calhanoglu, regista dell’Inter e pilastro della nazionale turca, è tra i temi caldi del calciomercato estivo nerazzurro. Il centrocampista classe 1994, noto per la visione di gioco e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calhanoglu Inter, si raffredda la pista Galatasaray: previsto un colloquio in settimana! C’è un rischio che il club non vuole prendersi…

Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna – VIDEO - di Redazione Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna la finale. Le immagini del gol.

Champions, Inter-Barcellona: super Lautaro, la sblocca e si procura il rigore, tira e segna Calhanoglu. Festa a San Siro Live 2-0 al 45' - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Inter-Barcellona 2-0 al 45?: Lautaro Martinez e Calhanoglu con coraggio! - Il primo tempo di Inter-Barcellona termina sul punteggio di 2-0. Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti della gara valida per il ritorno della semifinale di Champions League ( segui QUI il nostro live testuale ).

Futuro Calhanoglu, l’allenatore del Galatasaray riaccende gli animi: il messaggio - Il tecnico del club turco ha parlato anche di Hakan Calhanoglu, riaccendendo le voci di mercato attorno al centrocampista. Come scrive spaziointer.it

Inter, l'allenatore del Galatasaray allo scoperto su Calhanoglu: la confessione e l'intreccio con Osimhen - Nuova puntata della telenovela Calhanoglu: la rivelazione dell'allenatore del Galatasaray. Riporta sport.virgilio.it