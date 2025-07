One Piece conquista la Rinascente di Milano!

Un grande successo di pubblico ieri per l’avvio della nuova iniziativa che vede protagonista One Piece a Milano: dall’8 e fino al 21 luglio, per la prima volta in assoluto, le iconiche vetrine della Rinascente di Piazza Duomo si vestono delle ambientazioni e i personaggi del celebre e amatissimo anime giapponese, regalando ai passanti un’immersione totale nel mondo di Monkey D. Rufy e della sua ciurma. Anche in questa occasione, sono stati moltissimi – tra appassionati, fan di lungo corso, passanti curiosi e consumatori attratti dai primi saldi – i visitatori accolti dalla scenografia mozzafiato delle vetrine esterne di Rinascente e che, seguendo le tracce lasciate dai pirati lungo le scale mobili e negli ascensori dello store, sono giunti al piano -1 di Rinascente dove è possibile acquistare prodotti ONE PIECE di Bandai e Toei Animation nel pop-up corner dedicato e divertirsi con una photo opportunity di grande impatto messa a disposizione dei visitatori per catturare il ricordo di un’esperienza memorabile da non perdere! Un’occasione unica e immersiva per rinnovare l’incontro con la vasta community di fan della serie, ma anche un’opportunitĂ per presentare One Piece a chi ancora non lo conosce e si avvicina per la prima volta – in una location inusuale e prestigiosa come Rinascente, che catalizza ogni giorno moltissime persone provenienti da tutto il mondo – a quello che oramai è un fenomeno globale, trasversale e inclusivo, capace di unire culture, generazioni e stili di vita. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

