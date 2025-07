Investita e uccisa sotto casa condannato a otto anni il giovane che investì Rita Granata

È stata confermata dai giudici della corte d'Appello di Napoli la sentenza di condanna a 8 anni di reclusione (confermando il primo grado) per Antonio Riccio, responsabile di aver investito e ucciso Rita Granata il 5 maggio del 2024 in via Leopardi a Fuorigrotta. La 27enne era appena scesa dal. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: anni - investita - uccisa - sotto

Tragedia a Cesano Maderno, ragazza di 14 anni investita e uccisa da un treno al passaggio a livello - Cesano Maderno (Monza e Brianza), 14 maggio 2025 – Una ragazzina di 14 anni è morta questa sera travolta da un treno al passaggio a livello in pieno centro a Cesano Maderno.

Tragedia in Brianza: ragazza di 19 anni muore investita da un treno - Ancora una tragedia lungo i binari della Brianza. Una ragazza di 19 anni è morta travolta da un treno.

Cesano Maderno, investita dal treno al passaggio a livello, morta ragazzina di 14 anni - Una ragazza è stata investita da un treno al passaggio a livello di Cesano Maderno ed è morta sul colpo.

GAIA MUORE A 24 ANNI INVESTITA SULLE STRISCE DA UN SUV A PORTO CERVO Era ancora viva Gaia Costa, la 24enne uccisa da un Suv in Costa Smeralda, quando sono arrivati i soccorsi: ma le sue condizioni disperate, le gravissime ferite Vai su Facebook

Noemi Fiordilino, investita e uccisa a 20 anni: arrestato il conducente ubriaco e con il piede ingessato; Investita e uccisa a 15 anni, lutto cittadino per Gessica. I cellulari sotto sequestro; Gaia Costa muore a 24 anni a Porto Cervo: travolta e uccisa sulle strisce da un suv, alla guida una turista te.

Investita e uccisa da un Suv sulle strisce pedonali a Porto Cervo, alla guida dell’auto la moglie dell’ad della Lufthansa - Tragedia a Porto Cervo: Gaia Costa, 24 anni, investita e uccisa da un SUV guidato da Vivian Spohr, moglie del CEO Lufthansa. Segnala blitzquotidiano.it

Gaia Costa investita e uccisa a Porto Cervo. Si indaga per omicidio stradale, ma la manager che era alla guida è tornata in Germania - Martedì 8 luglio una donna è stata travolta e uccisa da un'auto a Porto Cervo in Sardegna: la 24enne Gaia Costa, che lavorava nella località come babysitter ... Si legge su msn.com