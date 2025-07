Agostino Mazzocchi presidente e ad di Michelin Italia

Agostino Mazzocchi è stato nominato nuovo presidente, amministratore delegato e direttore commerciale di Michelin Italia, la divisione italiana del noto produttore francese di pneumatici. Succede a Matteo De Tomasi, che lascia la guida della filiale italiana per assumere il ruolo di presidente e CEO della Regione Europa Centrale e Asia Centrale. Entrato in Michelin nel 1998, Mazzocchi ha costruito una solida carriera nell’area commerciale. Dopo nove anni trascorsi in Italia con incarichi nella Linea Business Genio Civile, nel 2007 si trasferisce a Clermont-Ferrand come direttore commerciale Europa per la Linea Business Agricoltura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

