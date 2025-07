André Juve il gioiellino del Wolverhampton è attenzionato molto da vicino da altri due club di Premier League! Il costo aumenta improvvisamente? Come stanno le cose

André Juve, l'inserimento di quelle due squadre di Premier League rischia di complicare i piani dei bianconeri: le ultime. La Juve ha puntato gli occhi su André, centrocampista del Wolverhampton, come obiettivo per rinforzare il proprio reparto di centrocampo. Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni di Sky Sport, il brasiliano è il nome preferito dai bianconeri per la mediana, ma la trattativa non si preannuncia semplice. Il giocatore ha una valutazione che si aggira tra i 30 e i 35 milioni di euro, una cifra che rende la sua acquisizione una delle operazioni più costose in questa finestra di mercato.

