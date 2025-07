Finisce in un fosso pieno d' acqua ma guidava con una patente non valida in Italia

Annicco (Cremona, 14 luglio – È finito in un fosso, ma guidava con una permesso di guid a internazionale, a prima vista non conforme. Poco prima delle 10 di domenica mattina, lungo la Provinciale nel comune di Annicco, è stata segnalata un ’autovettura finita in un fosso con acqua, priva di conducente a bordo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stazione Carabinieri di Soresina. Poco dopo è giunto il proprietario del mezzo, un 38enne, che ha provveduto autonomamente al recupero del veicolo. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era alla guida con un permesso internazionale di guida non conforme, rilasciato all’estero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Finisce in un fosso pieno d'acqua ma guidava con una patente non valida in Italia

In questa notizia si parla di: fosso - acqua - guidava - finisce

Bomba d'acqua fa esondare fosso di scolo a Grotte Santo Stefano | FOTO - Maltempo a Viterbo. Nel primo pomeriggio pioggia intensa nel capoluogo, bomba d'acqua invece nella frazione di Grotte Santo Stefano.

Il pensionato ritrovato: “Salvo bevendo l’acqua di fosso con la scarpa” - Piobbico (Pesaro), 12 giugno 2025 – Rodolfo Roveti, il pensionato 70enne di Piobbico che da domenica non aveva fatto ritorno a casa è stato ritrovato ieri attorno alle 14 in discrete condizioni fisiche anche se per precauzioni è stato ricoverato all’ospedale di Ancona.

Finisce in un fosso pieno d'acqua ma guidava con una patente non valida in Italia; L’auto finisce in fosso: morto il giovane rapper ‘Cadula’; Agnadello. Con l'auto finisce ribaltato in un fosso, un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito.

Finisce in un fosso pieno d'acqua ma guidava con una patente non valida in Italia - A Gadesco è finito fuori strada un 28enne al volante tasso alcolemico tre volte superiore rispetto al massimo previsto per l ... Come scrive ilgiorno.it

Auto ribaltata finisce nel fosso pieno d’acqua. Tre feriti, uno è ... - Tre feriti, uno è molto grave Il mezzo si è cappottato lungo la provinciale 26, nel Comune di Peccioli. Scrive lanazione.it