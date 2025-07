Desire | debutto mondiale per Laura Pausini e Robbie Williams

Hanno contanto nel corso della cerimonia di chiusura della FIFA Club World Cup 2025. Un debutto globale carico di emozione e spettacolaritĂ : Laura Pausini e Robbie Williams hanno presentato per la prima volta dal vivo “Desire”, durante la cerimonia di chiusura della FIFA Club World Cup 2025, in diretta mondiale dal MetLife Stadium di New York. La performance, evento centrale dell’ opening show firmato da Balich Wonder Studio, ha preceduto la finale tra Chelsea e Paris Saint-Germain, regalando al pubblico un momento memorabile all’insegna della musica e dell’intrattenimento internazionale. Lo show, articolato in tre atti, ha coinvolto oltre 80 performer: un viaggio spettacolare dal countdown finale al tributo agli Stati Uniti, primi ospitanti della manifestazione, culminando nel duetto inedito tra le due icone pop sulle note del primo inno ufficiale della FIFA. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Desire: debutto mondiale per Laura Pausini e Robbie Williams

