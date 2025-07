Il trionfo di Sinner sbanca l' audience in TV | 5,7 mln di spettatori e 40,4% di share

Boom di ascolti in Italia per la finale di Wimbledon vinta da Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: la diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in chiaro su TV8 è stata vista da 5 milioni e 670mila spettatori medi in total audience, con uno stratosferico 40,4% di share. Lo ha reso noto Sky, precisando che il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go della partita durata dalle. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il trionfo di Sinner sbanca l'audience in TV: 5,7 mln di spettatori e 40,4% di share

sinner - audience - spettatori - share

