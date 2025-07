Sky Road 236 arriva a Roma | più mobilità e servizi per i cittadini

Dopo Milano e Firenze, l’azienda leader del noleggio con conducente si espande nella Capitale. Il Ceo Riccardo Serpe: «Serviamo i cittadini dove i taxi non arrivano. È un nuovo modo di intendere il servizio pubblico non di linea»  Sky Road 236, realtà di riferimento nel settore del noleggio con conducente (NCC), sbarca ufficialmente a Roma, portando nella Capitale un servizio innovativo, attivo 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, pensato per rispondere alla crescente domanda di mobilità flessibile e di qualità . Dopo Milano e Firenze, l’apertura del servizio nella Capitale rappresenta un ulteriore passo della strategia nazionale dell’azienda, già operativa anche a Napoli e Salerno, per un totale di oltre 60mila corse al mese  su scala nazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sky Road 236 arriva a Roma: più mobilità e servizi per i cittadini

