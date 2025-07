Spaccio di droga a Pontedera arrestato 32enne con cocaina divisa in dosi

Pontedera, 14 luglio 2025 - I carabinieri della stazione di Pontedera hanno arrestato nella serata di venerdì 11 luglio un cittadino extracomunitario di 32 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è avvenuta intorno alle 19, in via della Cartiera. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno fermato l'uomo, che si trovava alla guida della propria auto. La successiva perquisizione personale ha permesso ai Carabinieri di rinvenire addosso al 32enne 14,14 grammi di cocaina, già suddivisi in 15 dosi pronte per lo spaccio. La perquisizione domiciliare, eseguita in un secondo momento, non ha invece dato esito positivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spaccio di droga a Pontedera, arrestato 32enne con cocaina divisa in dosi

In questa notizia si parla di: pontedera - spaccio - arrestato - 32enne

Spaccio di droga a Pontedera, arrestato 32enne con cocaina divisa in dosi; Pontedera, arrestato 32enne per spaccio: sequestrati oltre 14 grammi di cocaina; Pontedera, in macchina con 15 dosi di cocaina: arrestato 32enne.

Spaccio di droga a Pontedera, arrestato 32enne con cocaina divisa in dosi - Fermato in auto dai carabinieri, l'uomo è stato posto ai domiciliari, ma il giorno dopo non sono state disposte misure cautelari. Scrive lanazione.it

Fermato con 14 grammi di cocaina, arrestato - L’11 luglio, a Pontedera, i carabinieri della Stazione locale hanno arrestato in flagranza un cittadino extracomunitario di 32 anni per detenzione ai fini ... Come scrive gonews.it