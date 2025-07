Ricostruzione post alluvione oltre 300 mila euro per Rocca Dal governo una risposta concreta

“Il Governo Meloni continua a dimostrare attenzione concreta verso i territori colpiti dalle calamitĂ . Con la firma del provvedimento odierno da parte del Dipartimento della Protezione civile è stato approvato il secondo stralcio degli interventi urgenti per i danni delle alluvioni di settembre e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Alluvione e il nuovo decreto legge, Tassinari (Forza Italia): "Dal Governo un'altra risposta concreta per le popolazioni colpite" - "Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del nuovo decreto-legge che prevede ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare gli effetti degli straordinari eventi alluvionali che hanno colpito l’Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche.

Zangrillo: “Dai territori energia, azione di governo concreta” - ROMA – “Un incontro partecipato, ricco di idee e di un confronto autentico. Momenti come questo sono fondamentali perché è nei territori che si colgono davvero i bisogni, le priorità e le aspettative delle persone.

Ricostruzione post alluvione: nuove procedure e tempi, ma stesse risposte incerte - Il Commissario Curcio in Provincia spiega le modifiche del Governo, Croatti (M5S) attacca: "Chi ha perso tutto vive ancora nell'incertezza"

Decreto ricostruzione alluvione: 'Dal governo impegni mantenuti con ... - A sostegno del Decreto Legge ricostruzione post alluvione interviene anche Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d'Italia – ECR, ribadendo l'impegno del Governo nel fornire soluzioni concrete: